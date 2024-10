Músicos fazem vídeo para comemorar os 67 anos de Lobão: ‘O bandido da MPB’; assista

O cantor, músico e compositor Lobão completou 67 anos nesta sexta-feira, 11. De presente, recebeu um vídeo no qual vários nomes da música nacional e internacional mandam mensagens parabenizando.

Quem abre as comemorações é Corey Glover, músico do Living Colour – a banda americana se apresenta neste fim de semana em São Paulo. Ele deu os parabéns ao brasileiro e desejou muitas felicidades. Quem aparece na sequência é Nasi, Frejat e Ivo Meirelles.

Luiz Carlini, lendário guitarrista da banda Tutti-Frutti, a que acompanhou Rita Lee nos anos 1970, lembrou o verdadeiro nome de Lobão. “João Luiz! Eu também sou Luiz!”. “O bandido da MPB, do rock and roll”, diz Carlini, em referência à música Vida Bandida, um dos hits de Lobão.

Quem também aparece é o inglês Ritchie. Ele e Lobão fizeram, no início dos anos 1970, junto com Lulu Santos, parte da banda Vímana, de rock progressivo. “Meu irmãozinho Lobão”. Lobão foi o baterista que tocou na gravação de Menina Veneno, o grande sucesso de Ritchie.

Marina Lima mostrou intimidade com Lobão. “E aí, Lobete? Libriano danado!”. Ela relembrou que os dois começaram a carreira quase juntos e disse que não se encontram há muito tempo. “Juízo!”, recomendou Marina.

O guitarrista americano Ron Bumblefoot Thal (ex-Guns N Roses) preferiu mandar a mensagem em forma de música, com uma inusitada versão de Feliz Aniversário to you.

Completam a lista dos amigos que saudaram Lobão João Barone, Rogério Flausino, Evandro Mesquita, Supla, Andreas Kisser, Léo Jaime, Bruno Gouveia, Marco Túlio Lara, Clemente, Otto, o chefe Henrique Fogaça, entre outros.

Lobão apenas publicou o vídeo em seu Instagram e agradeceu a cada um dos amigos, mas não gravou nenhuma mensagem.