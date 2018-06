Músicos da Letônia tocam em Nova Odessa neste sábado

Os músicos da Letônia Laima Dimanta, Tenis Dimantis e Janis Feldmanis estão na região para participarem de mais uma edição da Festa Ligo em Nova Odessa. O evento é promovido junto a Associação Brasileira de Cultura Leta e ocorre neste sábado, a partir das 17h. O trio fará apresentações de músicas e danças típicas durante a festividade, que visa celebrar o solstício de verão, celebração típica no País Europeu. A Ligo ainda contará com pratos típicos e artesanatos.

Antes do show de sábado, os músicos têm realizado, no decorrer desta semana, apresentações em escolas e eventos de Nova Odessa e Americana. Na manhã de quinta-feira, eles estiveram na redação do LIBERAL para contar um pouco sobre a experiência deles pela região. Esta é a primeira vez do leto Janis Feldmanis no Brasil. “No começo da viagem, todos os nossos amigos falavam inglês, mas depois ficou mais difícil porque ninguém mais falava o idioma! Então eu sempre precisava de um tradutor”, brinca Janis, se divertindo com as adversidades da viagem. Por meio de gestos e esforçando a comunicação, ele conseguiu até cortar o cabelo na cidade. Foto: Karina Pilotto / O Liberal

Já Laima Dimanta e Tenis Dimantis visitam o País pela segunda vez. “Estamos muito felizes por voltarmos! Quando recebemos o convite, ficamos muito felizes, porque nós já estávamos planejando a volta para poder visitar mais lugares no País”, celebra Laima. Desta vez, eles uniram o trabalho ao lazer, e passaram pela cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, antes de virem à Nova Odessa.

Durante as andanças, o trio já sentiu o “gostinho” da simpatia brasileira. “Em Bonito, estávamos na fila de combustível, começamos a tocar e uma mulher que mora lá nos ouviu, nos convidou para almoçar em sua casa e convidou a família e amigos para nos ouvir!”, conta Laima. Eles também estão conhecendo mais sobre a música brasileira, principalmente a cultura popular, como o sertanejo e o funk. “Nós gostamos de sertanejo porque é parecido com a música da Letônia, é fácil de acompanhar, e cria uma boa atmosfera, como a dos festivais a céu aberto”, completa Tenis.

ACONTECE: A Festa Ligo ocorre neste sábado, a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 5, e são gratuitos para crianças. O recinto está localizado na Rua Emílio Bassora, 439, Altos do Klavin.