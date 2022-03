Músico americanense de 18 anos lança clipe independente: ‘Designado’

Melí divulga vídeo da canção que faz parte de seu EP; filmagem foi feita no bairro Antônio Zanaga e está disponível no YouTube

O músico americanense Gabriel Elias Camargo Marques, o Melí, de 18 anos, lançou em fevereiro o videoclipe de sua música “Designado”. Produzido de forma independente pelo jovem, ele está disponível em seu canal no YouTube, o “Melí”. O produtor é Gabriel Bucker.

Este é o primeiro vídeo do EP “Designado por Deus”, que conta com quatro músicas e também pode ser acessado no canal. Melí contou ao LIBERAL que, por meio da canção “Designado”, defende que cada um tem uma missão, e que essa ideia é o fio condutor de seu álbum.

O músico americanense Gabriel Elias Camargo Marques, o Melí – Foto: Claudeci Junior_O Liberal

“O conceito do EP é que todos os seres humanos foram feitos para alguma coisa na Terra. Busco falar sobre mim, o que acho que vim fazer aqui, e também falar para os outros que todo mundo tem algo para realizar”, disse o músico.

O jovem acredita que foi designado para cantar conselhos. “Acho que consigo ajudar as pessoas com minha voz, com conselhos mesmo: dê valor para seu pai e para sua mãe, não trafique, não faça coisas erradas. O EP é rodeado de coisas boas”, disse o músico.

Produção. O videoclipe foi gravado no ano passado em espaço cedido pela Ambaz (Associação dos Moradores do Bairro Antônio Zanaga). “Me favoreceram com o local e chamei meu pessoal para fazer. Estava parado fazia um tempo, mas foi tudo realizado por mim, de forma independente”, enfatizou o músico.

O EP “Designado por Deus” é o segundo trabalho de Melí. Em 2019, ele lançou um mixtape. Ele também tem dois clipes de faixas isoladas, feitos por meio de parcerias.

As canções do EP “Designado por Deus” são classificadas como trap, subgênero do hip hop que tem acordes mais frenéticos e uma identidade bastante pessoal dos artistas nas composições.

“Queria que as pessoas tomassem cuidado com quem está ao lado delas, em quem elas confiam. Que as pessoas levem a sério o conselho, música é alma, então é o que eu realmente sou”,

finalizou Melí.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp