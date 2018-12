Musical relembra a história de Santa Bárbara

Em mais uma apresentação artística em comemoração ao bicentenário da cidade, estreia nesta quarta-feira o musical “Santa Bárbara 200 anos”, no Teatro Municipal Manoel Lyra. O espetáculo reúne artistas atuantes no município e vai ser encenado diariamente, até domingo, sempre às 20h, com entrada gratuita.

Foto: Divulgação

“Vamos contar a história da nossa cidade por meio do teatro e da música. O musical pincelará diversos registros históricos e momentos da saudosa Santa Bárbara d’Oeste do século 20. A história da fundadora da nossa cidade, Dona Margarida da Graça Martins, a vinda dos imigrantes, as noites de boemia e o desenvolvimento econômico, alavancado inicialmente com o cultivo da cana-de-açúcar, seguindo pelo setor têxtil e automobilístico, simbolizado pelo nascimento do Romi-Isetta, serão lembrados no musical”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Diretor geral e de concepção, Otávio Delaneza explica que foram quatro meses de preparação, envolvendo coreografias, interpretação e preparação vocal. “Acho que toda obra de arte deve levar à reflexão. Com nosso espetáculo o objetivo é fazer um retorno a nossa história enquanto cidadão barbarense. Saudar nossa cidade e seus moradores com um espetáculo que traz muita poesia e beleza”, explica.

O elenco reúne 15 atores e uma banda com seis músicos. Ao todo, 18 músicas compõem o repertório, permeado pelo pop, samba, bossa-nova e rock. Serão canções inéditas e composições já existentes que homenageiam o município – encenados por voluntários e músicos da rede municipal de ensino. O dramaturgo Denis Espanhol, que também atua no espetáculo, compôs as letras e o músico Giovani Bonfim fez os arranjos.

“Canções autorais serão apresentadas ao público, que se unirão ao elenco numa bela homenagem que resgata no cidadão o orgulho de ser barbarense”, acrescenta o diretor. A apresentação tem 1h40 de duração. O musical foi divulgado em um flash mob, no último domingo, no Tivoli Shopping – surpreendendo os presentes.

O musical é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Educação.

ACONTECE

O musical “Santa Bárbara 200 anos” será apresentado gratuitamente, desta quarta até domingo, sempre a partir das 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, localizado na Rua João 23, Centro. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada sessão na bilheteria do teatro.