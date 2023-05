Musical ‘It’s Me: Elton’ mostra luta de Elton John contra a cocaína

Era agosto de 1990 e o astro do pop Elton John vivia um momento decisivo, em sua luta diária contra a cocaína. Em trabalho de reabilitação, o cantor e compositor britânico decide escrever uma carta de despedida à “Dama de Branco” e, em um comovente relato confessional, retorna ao passado e resgata memórias de sua infância e juventude.

Esse é o ponto de partida do musical Its Me: Elton, que vai estrear no dia 12 de julho, no Teatro Giostri. Escrito por Pedro Ruffo e dirigido por Daniela Stirbulov, o espetáculo será interpretado pelo próprio Ruffo (no papel de Elton John), além de Gustavo Mazzei e a pianista Livia Cubayachi.

Its Me: Elton explora momentos e canções marcantes na trajetória do cantor, sem seguir necessariamente uma ordem cronológica.

Assim, canções marcantes do músico como Your Song, Im Still Standing, Tiny Dancer, Rocket Man e outras servirão de trilha sonora para acompanhar os dias de reabilitação de Elton no Hospital Luterano.

VULNERABILIDADE

São momentos em que ele vai se encontrar com o pai Stanley, o tio Reg, o melhor amigo Bernie Taupin, e o ex-namorado e produtor John Reid. Elton vai experimentar sensações que são relevantes na sociedade contemporânea como liberdade, opressão, persistência e vulnerabilidade na condição humana.

Os altos e baixos da vida e da carreira de Elton, vivido por Taron Egerton, inspiraram o filme Rocketman (2019).