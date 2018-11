Zeca Baleiro e Alcione cantam em Limeira neste ‘feriadão’

O cantor Zeca Baleiro e a sambista Alcione são as atrações principais da Virada Cultural Paulista, que acontece neste sábado e domingo em Limeira. Além de artistas de renome nacional, o palco principal, montado no Parque Cidade, na Rua João Kuhl Filho, em frente à entrada da Secretaria Municipal de Educação, também vai receber apresentações de grupos regionais e exposições de artistas da cidade, tudo com entrada gratuita.

Foto: Rama de Oliveira / Divulgação

Zeca Baleiro nasceu no Maranhão e lançou seu primeiro disco em 1997. Ao longo destes mais de vinte anos de carreira, lançou dez discos de estúdio, cinco CDs ao vivo, nove DVDs e fez vários projetos especiais. Multifacetado, se dedica também à literatura e ao teatro, e na apresentação da Varada Cultural, vai apresentar as canções do show mais recente, “O Amor no Caos”.

Samba. Já a “Marrom” Alcione, dona de uma voz inconfundível, personalidade marcante e suingue inigualável, promete agitar a cidade com seus hits inesquecíveis, como “A Loba”, “Você Me Vira a Cabeça”, “Garoto Maroto”, entre outros. Uma das artistas mais prestigiadas no Brasil e no exterior, Alcione conquistou uma legião de fãs ao longo de sua trajetória de mais de 45 anos de carreira.

Foto: Divulgação

A Virada Cultural Paulista tem por objetivo levar ao interior e ao litoral do estado atrações musicais de grandes artistas, teatro adulto e infantil e apresentações de stand up comedy, além de fortalecer os artistas regionais. A programação do evento, que nos primeiros 10 anos de existência promoveu mais de 7.100 atividades culturais para mais de 10 milhões de pessoas, é sempre personalizada para cada cidade.

Em Santa Bárbara d’Oeste, estão confirmadas as apresentações de Emicida e Maria Rita durante a edição 2018 da Virada Cultural Paulista, que na cidade ocorre nos dias 24 e 25 deste mês. No ano passado, a Virada em Santa Bárbara d’Oeste fechou com público estimado de 84.100 pessoas.