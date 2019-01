Zé Vito faz mistura de estilos no Sesc Campinas

Zé Vito apresenta no Sesc Campinas, nesta quinta-feira, às 20h30, o álbum “Além-Mar”. O quarto disco mostra evolução musical na carreira do cantor, guitarrista e compositor, que traz canções diretas e bem elaboradas, combinando as letras com arranjos crus gravados pela sua banda. “É um disco elétrico, vivo e também eclético, passeando pelo rock, funk reggae, afrobeat e com pitadas de fado”, resume o cantor.

Foto: Adriano Fagundes

O título retrata o momento em que o disco foi gravado, durante a mudança de Zé Vito para Portugal.

Seu novo trabalho tem participações do fadista Marco Oliveira e do rapper Alexandre Francisco Diaphra. Foi gravado no Rio de Janeiro e em Lisboa, nos estúdios do produtor argentino Martin Scian e do brasileiro Marcelo Camelo.

Seu primeiro disco, “Já Carregou”, ganhou o prêmio de melhor álbum independente de 2014 pela Livraria Saraiva. No ano de 2015, lançou “Pode Ser”. Em 2016, saiu o trabalho acústico “Espelho”. R.P.

ACONTECE: Zé Vito se apresenta no Sesc Campinas, às 20h30 desta quinta-feira, com entrada gratuita. A unidade fica na Rua Dom José 1º, 270/333, Bonfim.