Xenia França apresenta show em Campinas nesta quinta

O Sesc Campinas recebe nesta quinta-feira, às 20h30, o show de Xenia França. A cantora lançou em outubro de 2017 seu primeiro disco solo, intitulado “Xenia”. Com produção de Lourenço Rebetez, Pipo Pegoraro e coprodução da própria artista, o disco reverencia o som que vem da diáspora negra, em uma sonoridade essencialmente pop com pitadas de música eletrônica, jazz, samba-reggae, rock e R&B.

“Minhas influências desde pequena são Michael Jackson, Stevie Wonder, Gilberto Gil, Elza Soares, Margareth Menezes, Ilê Aiyê, Olodum, Edson Gomes, Milton Nascimento, entre outrxs. Também posso dizer que, há pouco mais de quatro anos, vivo um verdadeiro caso de amor pela música e cultura cubana. Neste trabalho, eu louvo esse povo tão maravilhoso por meio do Batá, tambor sagrado presente entre as gravações. De alguma forma, tudo isso está no meu disco”, comenta a baiana radicada em São Paulo. Foto: Thomas Arthuzzi / Divulgação

Xenia é uma cantora reconhecida entre outros, pelo seu trabalho dentro da banda Aláfia. Sua carreira começou em 2007, quando cantava na noite paulistana sambas e clássicos da MPB no extinto grupo Capadoxe.

Inserida em um cenário artístico de resgate e propagação da cultura Afro-Brasileira, a cantora se transformou em uma referência de empoderamento e comportamento feminino, principalmente para as mulheres negras.

Xenia se apresentou no Auditório Ibirapuera (SP), Sesc Pelourinho (Salvador), Sesc Consolação, Teatro Pablo Toblón (Medellín, Colômbia), SIM, Casa Natura, entre outros. A cantora já dividiu o palco com artistas como Elza Soares, Maria Bethânia, Emicida, Criolo, Margareth Menezes, Teresa Cristina, Tássia Reis, Liniker, Filipe Catto, Roberta Estrela D’Alva, Larissa Luz, Pipo Pegoraro, Batanga & Cia.

ACONTECE: O show ocorre a partir das 20h30, os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 17 e podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br/campinas e nas bilheterias das unidades. O Sesc Campinas fica na Rua Dom José 1º, 270/333, Bonfim.