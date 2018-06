Wayne Hancock toca em Nova Odessa neste sábado

Foto: Divulgação

O músico norte-americano Wayne “The Train” Hancock, ícone do blues, rockabilly e do country, está em turnê pelo Brasil após 23 anos de sua última passagem no País. Após tocar em São Paulo, Londrina e Curitiba, ele encerra sua turnê neste sábado com apresentação em Nova Odessa, no Estação 19 (antigo NoCanto Bar). A abertura ficará por conta do Asteroides Trio. Os shows começam a partir das 22h.

Na sua última vinda ao Brasil, Wayne Hancock foi uma das principais atrações do Nescafé Blues Festival, realizado em 1995. Nesta ocasião, o artista do Texas traz sua famosa performance energética e dançante repaginada, que mistura raízes do country “old school”, com roadhouse blues, swing de dança ocidental, booggie bop e rockabilly.

Considerado “rei do juke joint swing”, “The Train” traz no repertório clássicos como “Home with My Baby”, “Milk Cow Blues”, “Lost Highway”, “Juke Joint Jumpin’”, e as faixas do seu mais recente trabalho, o álbum “Slingin’ Rhythm”, de 2016.

ACONTECE: Wayner “The Train” Hancock faz show neste sábado, a partir das 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 60. O Estação 19 fica na Avenida João Pessoa, 19, Centro. Informações pelo telefone 2220-9322.