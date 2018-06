Voltare une estilos em show em Americana

Com destaque no cenário independente brasileiro, o grupo autoral Voltare, de Rio Claro, está de volta a Americana para show nesta terça-feira. A banda é uma das atrações do evento “Desapaixonados na Dodô – Dia dos Namorados Coletivo <3”, promovido pelo coletivo Desapaixonados. Além dos músicos, a noite contará com discotecagens dos DJs Gabriel Cordeiro e Resilience, e correio elegante no decorrer da noite para promover a interação do público. As atividades começam às 22h, na Dolores House Americana/SBO.

O trio Voltare está em atividade desde 2008 e segue carreira baseado em sonoridade autoral, que mistura influências da música eletrônica, rock e MPB (música popular brasileira). Suas letras emanam mensagens positivas e de amor. Integram o grupo os músicos Davi Selingardi (vocal e sampler), Raphael Borin (guitarra) e Neandro Bovo (bateria).

Os paulistas têm alcançado projeção nacional, e, no fim do ano passado, lançaram a faixa-título do álbum “O Sol Já Vem”, cujo vídeo traz tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Em 2018, eles também divulgaram vídeos da série “Acoustic Session”, com versões de suas músicas.

ACONTECE: O grupo Voltare faz show nesta terça-feira, a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 5. A Dolores House Americana/SBO fica na Rua Igaratá, 731, Jardim Ipiranga.