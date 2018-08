União entre rappers marca dois anos da Batalha de MC’s

A primeira regra é: a batalha acontece do jeito tradicional, com oito participantes e inscrições por ordem de chegada. A segunda regra é: os nomes deles são recolhidos e um sorteio é realizado na hora. A terceira regra é: os duelos são “um contra um” e quem vence vai passando de fase, até chegar na final. A quarta regra: toda edição tem o vencedor da noite e o público decide quem venceu através de votação.

Essa é a premissa da Batalha de MC’s EC, que acontece quinzenalmente, em Santa Bárbara d’Oeste, e está completando dois anos. Iniciado por um grupo de amigos que se reuniam para rimar, a disputa musical entre rappers por meio de improvisações evoluiu, agregou público e hoje é o estopim para produção compartilhada. A próxima acontece nesta quinta-feira, às 19h. Foto: Divulgação

“Começamos fazendo lá na Estação Cultural, depois migramos ali pra praça de frente com o Ribeirão dos Toledos. De início, eram só os amigos da escola que queriam começar rimar e a gente se encontrava na Estação Cultural pra fica zoando e evoluir na rima. Aí o tempo foi passando, a gente quis começar a levar mais a sério e encontrar mais pessoas. Foi quando começamos a criar o evento no Face. Desde então, tem colado cerca de 25, 30, 40 pessoas para participar do movimento”, celebra Felipe Panucci, um dos organizadores dos ECs (Encontros Culturais) junto com Leonardo Gusmatti e Carlos Henrique Pinheiro (Camus MC), do grupo SoulGueto. Outro fruto dos encontros foi o quarteto barbarense 2P.D.R.

Quando começaram a realizar as batalhas, o grupo não tinha qualquer rap gravado e nem lugar para gravar. Hoje, compraram equipamentos e realizam por conta própria a mixagem e masterização. “Tem um amigo que começou junto e já faz beat (batidas rítmicas eletrônicas). Todas as músicas que tão na pista foram assim, um fortalecendo o outro em alguma coisa. Ninguém trampa sozinho. Cada dia que passa, a gente tá procurando evoluir cada vez mais e correndo atrás pra realizar nossos sonhos”, acrescenta Panucci, que em julho lançou o single “Flores”.

O público e os participantes dos eventos, conta ele, não são apenas de Santa Bárbara, mas também de cidades como Americana, Nova Odessa e Limeira. No material de divulgação, mais duas regras importantes: “sem drogas” e “mantenham o lugar limpo”. “Nosso objetivo é crescer cada vez mais, mostrar essa cultura, que desperta o interesse na leitura, conhecimento, te traz uma vivência”, finaliza o rapper.

ACONTECE: A Batalha de MC’s EC tem nova edição nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Parque dos Expedicionários, na Rua Nazareno Voltaine. A entrada é gratuita.