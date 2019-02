Um mar de baquetas em Americana

Cento e onze bateristas se inscreveram para tocar dez clássicos do rock e do pop na segunda edição do Batuca Batera, que vai ocorrer neste domingo, em Americana. O número de envolvidos, cujas idades variam de 4 a 62 anos, deve ser mais que o dobro da primeira edição, que reuniu 39 músicos em setembro de 2018. As inscrições foram encerradas no dia 19 de janeiro.

“Fomos surpreendidos com o número de inscritos este ano. Ano passado já foi surpreendente a repercussão pós-evento e nesse ano crescemos ainda mais. Vale ressaltar que, diferente do ano passado, o evento não acontece na rua e sim em um salão coberto”, afirma Heber Pequeno, organizador e incentivador do evento. Foto: Cláudio Cestare Jr. / Divulgação

Enquanto no ano passado a apresentação foi na rua, em frente ao Velha Guarda Bar, desta vez a organização conseguiu um galpão através de patrocínio, no bairro São Luiz.

O repertório será diversificado e inclui músicas do Nirvana, Mamonas Assassinas, Michael Jackson, Alceu Valença, Tim Maia e Skank. Idealizador do projeto, Adson Lisboa explica que a ampliação vai além do número de participantes.

“Além de ser mais que o dobro de bateristas, dessa vez o evento conta com um tempo maior de duração e também vários expositores de artistas da região, fora o foco de arrecadarmos a quantidade máxima de alimentos e produtos de higiene pessoal, que serão destinados ao Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) de Americana”, explica, em relação às doações que o evento receberá.

Diferentes gerações

Adson também ressalta que haverá bateristas de todas faixas etárias participando. “Inclusive vamos contar com participação de bateras mirins, um deles com 4 anos de idade. Por outro lado, teremos também um baterista com 62 anos”, ressalta ele.

Já entre músicos de destaque, o evento terá a participação de Fernanda Terra, Ricardo Francischangelis, Matheus Nadim, Free e Cesar Zoppi.

A ideia para o projeto surgiu há oito anos, mas apenas foi colocada em prática no ano passado. Como toca o instrumento há 16 anos, Adson conseguiu rapidamente agregar participantes para a primeira edição. Apesar do crescimento, ele ainda não tem a intenção de quebrar recordes (o nacional é de 350 pessoas tocando simultaneamente).

“Não queremos parar com o evento tão cedo. Talvez, futuramente, com a ajuda de vários patrocinadores e a união de todos os bateristas, consigamos essa façanha”, finaliza.

ACONTECE

O Batuca Batera vai ser realizado neste domingo, às 15h, na Rua José Grassi, São Luiz. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 1 Kg de alimento não perecível ou produtos de higiene.