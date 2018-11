Trio Virgulino relembra Gonzagão em show

O Trio Virgulino se apresenta no Sesi Americana nesta sexta-feira, às 19h30. O grupo apresenta canções do típico forró pé de serra, com sua alegria e movimento, promovendo uma interação descontraída com a plateia. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI, na página www.sesisp.org.br/meu-sesi.

O show Forró do Rei celebra a imensa obra do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Um dos mais emblemáticos símbolos em composição e interpretação do cancioneiro popular, o artista fez sucesso com músicas como “Xote das Meninas”, “Asa Branca” e “Estrada do Canindé”, e por seu trabalho na difusão da cultura nordestina. Foto: Divulgação

Com 38 anos de carreira, os três pernambucanos do Trio Virgulino compõem um retrato da alegria e da espontaneidade. Trazem em seu repertório, grandes sucessos como “Eu só quero um xodó”, “Qui nem jiló”, “Rindo à toa”, “Isso aqui ta bom demais”, entre outros. No início dos anos 1990 o Trio Virgulino recebeu convites para se apresentar em universidades. No primeiro show, na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o sucesso foi tão grande que receberam convites para se apresentar em outras e a cada dia o público universitário foi se tornando mais fiel, acompanhando todos os shows. Com esse destque no meio universitário, o grupo apresentou-se na França, EUA, Inglaterra e Espanha, levando o melhor do forró brasileiro ao exterior.

Em agosto deste ano o grupo passou por uma transição: Enok Virgulino deixou a sanfona e o vocal e lançou um disco solo. Agora, com Cosme Vieira e Maria Fulô assumindo o instrumento e realizando participações especiais, o tradicional grupo começa uma turnê por unidades do Sesi e planeja lançar CD e DVD.

Com a nova formação, o trio já se apresentou em São Bernardo do Campo, Campinas, Itu, Osasco e Jundiaí. No dia 24 de novembro, a apresentação será em Campinas; e 7 de dezembro, em Diadema.

Novidades. Em relação ao material já disponível para a gravação de novas músicas, Adelmo mostra otimismo. “Tem bastante música. Os compositores mandam sempre música. Eu fiz uma música na semana passada com o Renato Pires. Fiz a letra sobre o sanfoneiro que saiu [Enok], contando a história de como começou. Estou otimista”.

