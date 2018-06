Trio une amizade e amor ao sertanejo

A dupla Israel Carvalho & Andradino já é velha conhecida do programa “Banquinho e Violão”. Os cantores estão de volta neste sábado (23), mas desta vez eles serão acompanhados pelo amigo Aldair de Barros. Eles apresentam repertório baseado no sertanejo romântico e raiz, a partir das 11h, na rádio VOCÊ (AM 580).

Foto: Divulgação

Amigos de longa data, Israel Carvalho & Andradino dividem os palcos há mais de três décadas pela região. Eles são do Paraná, mas estão radicados em Americana há muitos anos e apresentam repertório que percorre diversas vertentes do sertanejo “das antigas”, como é chamado o mais tradicional.

Apesar de terem outras profissões, o sertanejo é levado com seriedade pelos dois, que já estão em estúdio gravando novos trabalhos.

Nesta nova fase da dupla, eles estão contando com colaborações de Aldair de Barros, que foi parceiro de Israel por 20 anos, e hoje segue carreira solo. Juntos, eles até gravaram um disco, em 1982, pela gravadora Itaipu. Porém a empresa veio à falência e o trabalho foi perdido.

Então, Israel passou a seguir carreira junto a Andradino, e os cantores mantém no palco uma relação que vai além da parceria musical: assimila-se a família, considerando um ao outro como irmãos.

Agora, os três sertanejos estão em estúdio gravando faixas inéditas, que devem ser divulgadas em plataformas digitais. Eles ainda não sabem se, no futuro, seguirão em dupla ou trio, mas têm certeza que estarão na estrada sertaneja.