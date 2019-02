Trio interpreta clássicos imortais do jazz em Americana

Clássicos do jazz, de referências como John Coltrane, Thelonious Monk e Wayne Shorter, além de música brasileira, estão no repertório que o Well Cardoso Trio apresenta nesta sexta-feira, no Kalango Juca Jazz, em Americana.

O baterista Well Cardoso teve como mestres Jayme Pladevall, Alex Reis e Vitor Cabral. Seu maior referencial é um dos gigantes do jazz, o baterista Art Blakey, para quem fez um tributo, através do espetáculo “Well Cardoso Sexteto toca Art Blakey and The Jazz Messengers”. Well é atuante em vários eventos voltados à música instrumental na Região Metropolitana de Campinas. Foto: Divulgação

No Kalango Juca Jazz, ele se apresenta junto ao pianista Willian Alberti e o contrabaixista Daniel Moreira. Além de pianista, Willian é compositor e arranjador. Iniciou seus estudos como autodidata, é formado em piano no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, no curso de MPB/Jazz. Tem atuado em vários grupos de música instrumental, entre eles, Orquestra Sinfônica Jovem do Interior, Well Quarteto, Geremias Tiófilo – Projeto Assaí, Fotografia Sonora, Adilson Filho e grupo, e Felipe Coelho Noneto. O mais recente trabalho foi lançado em 2017, o novo CD do Fotografia Sonora, gravado junto com o ícone e lenda viva da música instrumental mundial, o percussionista

Airto Moreira.

Já o contrabaixista Daniel Moreira é graduado em música pela Unicamp e integrante do Trio X junto a Felipe Ribeiro e Zeca Vieira. Misturando apresentações instrumentais com produções audiovisuais, os jovens são vencedores do IV Festival de Música Nova (Echos Produções – em 2016) e também são recém-premiados pela melhor apresentação artística no IV Festival de Música Contemporânea Brasileira (Produtora Sintonize – em 2017). Daniel também integrou o sexteto do show de Well Cardoso em homenagem a Art Blakey and The Jazz Messengers.

ACONTECE: O Kalango Juca Jazz ocorre nesta sexta-feira, a partir das 17h30, na Kalango Cervejaria Artesanal, que fica na Rua da Prata, 128, Vila Biasi, em Americana. O show tem início às 20h30 e a entrada é gratuita.