Tracajazz finaliza gravação de CD de estreia

Com a ousada premissa de não se prender a rótulos, mas apresentar novas experiências, um “super trio” formado por músicos de destaque na cena regional finalizou a gravação de seu disco de estreia e lança, nesta terça-feira, o videoclipe “Se Humanos Querem”, filmado em Americana e Analândia.

Composto por Christian Euzébio, o Mexicano (guitarra e violão), Maurício Scaramal (baixo) e Guilherme Azzi (bateria), o Tracajazz foi criado em 2012 e parte agora para mixagem das oito faixas do debut, que pretende lançar em plataformas digitais em cerca de dois meses.

Se no primeiro single o grupo mescla influências do rock brasileiro noventista com jazz, groove e poesia concretista, em outras músicas agrega elementos eletrônicos e novos instrumentos, como sopros e violão. E a “aquarela” musical, como define Azzi, tem mesmo algumas raízes nos anos 1990, quando Mexicano compôs a faixa instrumental “Maromba”, na cidade carioca que dá nome à canção. Depois, teve seus primeiros trabalhos com Scaramal, em bandas como Berimbau Elétrico e Circo Vitae.

O convite para Azzi ocorreu após o verem tocar em uma jam session no 2º Bluesteco Festival. A banda nasceu como um conceito artístico mais amplo, e não apenas musical. Em shows, quer agregar apresentações audiovisuais, pintura e teatro. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A ideia da capa do álbum surgiu em 2012, mas só foi concretizada agora pelo artista Vitor Funto. “Eu falei: bota uns instrumentos, viaja na Amazônia, que uma tartaruga está indo pra cidade, o tracajá [tartaruga amazônica] está saindo da área dele e entrando em um outro lugar. E aí veio o Tracajazz disso. Que não é jazz. Então, quem curte jazz, aquele jazz clássico, vai falar: isso não é jazz. Tem elementos. E quem é do rock, também fala que isso não é, mas tem elementos”, explica Mexicano.

O termo “jazz” no nome do grupo é uma brincadeira de fusão entre o estilo musical e o verbo “jazer” (estar morto). O prisma camaleônico do trio também reflete origens e novos desafios. Azzi traz desde experiências no death metal ao jazz fusion, Scaramal estreia no baixo em um grupo (sempre tocou bateria) e Mexicano encabeça um projeto pela primeira vez, após ser agregado a bandas com ideias já consolidadas. A busca, no entanto, é por um resultado orgânico, natural. “O instrumental é uma conversa. Se nós três gostamos, tá valendo. Se um não gostar, não dá certo”, conta Scaramal.