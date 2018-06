Tom Curti canta em Americana nesta noite

O cantor e ator Tom Curti já esteve em Americana em outras edições do movimento Juca Jazz: em 2016, no Juca Jazz Club, e em 2017, no Juca Jazz Festival. Em todas essas aparições na cidade, o artista foi bastante elogiado. Agora Curti está de volta para apresentar clássicos do jazz e da música popular brasileira no Beppo Juca Jazz, nesta quinta-feira, no Beppo. A casa será aberta às 17h30, e o show ocorre pontualmente às 20h30. Nesta ocasião, ele será acompanhado pelo guitarrista e arranjador Dinoel Gandini, e pelo pianista erudito Luís Giovelli.

Tom Curti acumula diversos talentos: é cantor, ator de tevê e cinema, modelo fotográfico, professor e advogado, mas é na música que encontra um de seus maiores prazeres. Em seu repertório, interpreta sucessos de Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, George Gershwin, Tom Jobim, entre outros grandes nomes da música mundial. Foto: Divulgação

Ele traz ao palco a experiência adquirida em sofisticados clubes e eventos da capital paulista, e em casas de shows da Itália, País onde viveu nos anos 1980 após interromper suas atividades como professor de inglês e advogado no Brasil. Lá, ele teve a oportunidade de se apresentar ao lado Fred Bongusto em Roma, Bari, Taormina, Milão, entre outras cidades. Ao voltar, em paralelo a carreira de cantor, Tom Curti passou a atuar no cinema e na televisão.

Uma das principais oportunidades da carreira foi sua atuação no filme “Sabor de Paixão”, onde contracenou com Penélope Cruz e Mark Feuerstein, e no longas-metragem “JK – Uma Bela Noite para Voar”, protagonizado por José de Abreu. Ainda elencou as novelas “Suave Veneno”, “Terra Nostra” e “Paraíso Tropical”, que tiveram destaque na televisão brasileira.

ACONTECE: Tom Curti faz show esta quinta-feira, a partir das 17h30. O couvert artístico custa R$ 10. O Beppo Juca Jazz fica na Rua Primo Picoli, 402, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3407-1703.