THD leva mensagem religiosa para o rádio

A banda THD participa do programa Banquinho e violão neste sábado na Rádio VOCÊ (AM 580), trazendo músicas do gênero cristão à emissora.

Formada na Igreja, a banda THD é composta pelo Rafinha Azanha (voz e violão), Maurício (teclados), Ocimar Barban (guitarra), Dragone (bateria), Adriano (baixo e produtor musical), Deiglis Moura (Guitarra e Produtor Geral). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O grupo vem quebrando paradigmas no estilo religioso com suas músicas de roupagem moderna e letras que agradam a todas as faixas de idade, transmitindo ao público a mensagem de Deus.

Em outubro de 2017, a banda foi campeã do Festival Maranatha, um dos maiores eventos de músicas religiosa, realizado na cidade de Limeira. A THD disputou com bandas de várias cidades, tendo a vitória com uma das músicas autorais da banda intitulada de “Descansar”.

Com um EP autoral, a banda THD vem ganhando cada vez mais forças no mercado. Fizeram grandes shows no ano passado e se apresentarão este ano na Paróquia de Santo Antônio em Santa Bárbara d´Oeste no dia 8 de Junho – ela será a primeira banda do seguimento religioso em toda a história da festa. Nos dias 16 e 23 de Junho a THD vai se apresentar na festa de Santo Antônio de Americana.