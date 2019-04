Tenor Cesar Camargo interpreta clássicos de Sinatra em Americana

O tenor americanense Cesar Camargo estreia em sua cidade natal, nesta quarta-feira, um show no qual interpreta clássicos de Frank Sinatra (1915-1998). A apresentação ainda vai contar com momento destinado a hits pops. O evento vai ocorrer às 20, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

“A ideia de fazer o show com músicas do Sinatra se deu em Israel. Eu estava viajando com minha madrinha, ouvindo e cantando Sinatra, e ela notou que as músicas se encaixavam na minha voz. O repertório está repleto dos maiores clássicos: ‘New York’, ‘My Way’, ‘Moon River’, ‘Strangers in the night’”, revela o músico. Foto: Bruno Melegari

Queen, Scorpions, Celine Dion, Adele e Maria Gadu estão no repertório da outra parte do show. “O desafio para um cantor erudito cantar jazz se dá na dinâmica da música. Em óperas, cantamos mais legatto (significa ligar muito bem as sílabas, deixar a música ‘navegar’). No jazz, a voz fica com marcações, e a interpretação na voz é mais livre”, compara Cesar, em relação ao repertório de Sinatra. A apresentação tem cerca de 20 músicas.

Entre as novidades, o músico revela que em maio vai inaugurar o Estúdio da Voz. “Será meu estúdio para preparação vocal e corporal – que é minha formação na Rússia”, acrescenta. Também terá concertos com a orquestra sinfônica de Americana, mais um show no Teatro Municipal, no segundo semestre, e em novembro deve levar ao palco a ópera “Carmen”, produzida por ele, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Americana e cantores de Teatro Municipal de São Paulo.

Cesar é formado como ator, com especialização em Ópera Performance, pela Russian State Institute of Performing Arts, em São Petersburgo, na Rússia. Estudou no Teatro Mariinsky e no Conservatório Estatal de São Petersburgo. Foi ganhador do concurso “Novos Jovens Talentos” do programa Raul Gil em 2007. Na Rússia conquistou outras premiações em eventos como o Concurso Internacional de Ópera Rimsky Korsakov, Concurso Internacional Star Rhapsody e Concurso Internacional de Artes Poyushaya Maska.

ACONTECE: O show “Cesar Camargo Canta Sinatra” ocorre nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e a compra pode ser realizada na bilheteria do teatro ou pelo site www.tudus.com.br.