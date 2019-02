Sumaré recebe cantata internacional

Foto: Divulgação

Sumaré recebe nesta semana, de 5 a 8 de fevereiro, um evento onde se reúnem jovens de diversos países com o intuito de promover o intercâmbio cultural e a união entre universitários. Entre as atrações, estão concertos gratuitos do multipremiado Coral Gracias, que vão ocorrer no dia 7 e 8. O IYF World Culture Camp 2019 Brasil vai ocorrer na Estância Árvore da Vida. Esta será a terceira edição e a expectativa é de que reúna cerca de 4 mil participantes de diversas nacionalidades.

Fundado em 2000, o coral já conquistou os prêmios do Festival Internacional de Corais de Jeju, na Coreia do Sul, em 2009; do Festival e Competição de Corais de Busan, no mesmo país, em 2010; do 50º Festival de Corais de Montreux, na Suíça, em 2014; da Competição Internacional de Corais Riva del Garda, na Itália, em 2014; e do 14º Concurso Internacional de Corais de Marktoberdorf, na Alemanha, em 2015. A cantata do dia 7 ocorre a partir das 19h e tem temática natalina. Composta de três atos, a apresentação já foi realizada em mais de 40 países, em casas como Sydney Ópera House e Madison Square Garden.

O primeiro ato é uma ópera que apresenta a história de Jesus. O segundo apresenta a história da menina mimada Ana, que descobre o amor de seu pai através de um milagre natalino. Já o último ato traz interpretações de três refrãos do Oratório “Messias”, de Georg Friedrich Händel. O último refrão, “Aleluia”, liga a existência da cantata ao louvor sacro. Segundo a organização, o encontro cultural tem o objetivo de “desenvolver mentes desafiadoras e autodisciplinada”, e “os participantes são capazes de reconhecer os problemas sociais da sua juventude, desenvolver um modo de vida progressivo e proativo que possa levar à solução de problemas enfrentados”.

Acontece. O IYF World Culture Camp 2019 Brasil ocorre do dia 5 a 8 de fevereiro na Estância Árvore da Vida. A entrada é gratuita. A programação completa está disponível em www.iyf.org.br/wcc. Estrada Estância Árvore da Vida, s/n.