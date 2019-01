Sumaré abre 254 vagas para o Projeto Guri

Estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de instrumentos musicais e canto coral oferecidas pelo Projeto Guri – Polo Sumaré. Estão sendo oferecidas 254 vagas, voltadas a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Para realizar a inscrição, basta comparecer na sede do projeto, com cópias do RG do aluno e do responsável e declaração da matrícula escolar.

Foto: Divulgação

As inscrições seguem até dia 20 de fevereiro e as crianças e adolescentes podem optar pelos cursos de sax, flauta, clarinete, percussão, trombone, trompete, eufônio, violino, viola clássica, violoncelo, canto coral e contrabaixo. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras e não há necessidade de ter o instrumento, que é disponibilizado pelo projeto para o aprendizado.

O Projeto Guri – Polo Sumaré funciona nas dependências da Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, Centro. O horário de atendimento é de segunda a quarta, das 8h30 às 10h50 e das 13h30 às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.projetoguri.com.br.