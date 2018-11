Shows da Virada Cultural contam com grande público em SB

Mesmo com chuva, o público da Virada Cultural Paulista “surpreendeu”, avaliou o secretário de Cultura, Evandro Félix. Com 24 horas de apresentações e 36 atrações, o evento se tornou parte da identidade da cidade, na avaliação do chefe da pasta.

O rapper Emicida encerrou no domingo a programação. Com bom público presente, o compositor trouxe a turnê do DVD “10 Anos de Triunfo”, fechando a tarde de shows do evento, no Centro Social Urbano. No mesmo palco e dia também se apresentaram o Grupo Tô Suave e banda Maglore. No sábado, a cantora Maria Rita trouxe seus sucessos. O primeiro dia teve também Single Pop, CPK Rock Band, Bad e Max de Castro. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A Virada iniciou no sábado, com extensa programação em quatro pontos da cidade: CSU, Teatro Municipal Manoel Lyra, Estação Cultural e Praça Central. A tradicional “Noite do Rock” foi realizada até a manhã do dia seguinte, proporcionando uma programação ininterrupta. Os demais pontos trouxeram variedade cultural em diversas manifestações. O prefeito Denis Andia abriu oficialmente a Virada Cultural Paulista 2018 em solenidade realizada no Teatro Municipal Manoel Lyra no sábado.

Uma ampla infraestrutura foi preparada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste nos quatro pontos da Virada para atender as 36 atrações. “A Virada Cultural Paulista se tornou parte da identidade de Santa Bárbara d’Oeste e, nesta edição, comemorou também os 200 anos da nossa cidade”, frisou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Mesmo com chuva, o público surpreendeu mais uma vez”, complementou o secretário. O número de pessoas presentes não havia sido divulgado pelo Estado até a tarde desta segunda-feira.

A Virada Cultural Paulista é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, produção da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), em parceria com as prefeituras locais.