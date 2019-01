Shawn Mendes fará shows no Brasil no final do ano

O cantor canadense Shawm Mendes virá ao Brasil neste ano, segundo confirmou a Move Concerts. Considerado um dos artistas mais influentes do mundo, ele trará o show da turnê “SHAWN MENDES: THE TOUR” para São Paulo e Rio de Janeiro.

A primeira apresentação será no dia 30 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e outro em 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, no Jeunesse Arena. Os ingressos variam de 120 a 680 reais, em São Paulo, e de 125 a 1.000, no Rio de Janeiro.

Os ingressos serão comercializados pelo site da Live Pass.

SÃO PAULO

Allianz Parque

Sábado, 30 de novembro

Setores* e preços:

– Setor Azul (cadeira numerada): R$ 640,00 | Meia-entrada: R$ 320,00

– Setor Amarelo (cadeira numerada): R$ 480,00 | Meia-entrada: R$ 240,00

– Cadeira Nível 1 (cadeira não numerada): R$ 380,00 | Meia-entrada: R$ 190,00

– Cadeira Superior (cadeira não numerada): R$ 240,00 | Meia-entrada: R$ 120,00

– Deck: R$ 680,00 | Meia-entrada: R$ 340,00

*Todos os setores são sentados

RIO DE JANEIRO

Jeunesse Arena

Terça-feira, 3 de dezembro

Setores* e preços:

– Cadeira Premier (cadeira numerada): R$ 580,00 | Meia-entrada: R$ 290,00

– Cadeira Platinum (cadeira numerada): R$ 500,00 | Meia-entrada: R$ 250,00

– Cadeira Gold (cadeira numerada): R$ 480,00 | Meia-entrada: R$ 240,00

– Cadeira Especial Lateral A (cadeira numerada): R$ 480,00 | Meia-entrada: R$ 240,00

– Cadeira Especial Lateral B (cadeira numerada): R$ 420,00 | Meia-entrada: R$ 210,00

– Cadeira Especial Central (cadeira numerada): R$ 400,00 | Meia-entrada: R$ 200,00

– Nível 1 Lateral (cadeira numerada): R$ 440,00 | Meia-entrada: R$ 220,00

– Nível 1 Central (cadeira numerada): R$ 400,00 | Meia-entrada: R$ 200,00

– Nível 3 (cadeira não numerada): R$ 250,00 | Meia-entrada: R$ 125,00

– Camarote: R$ 560,00 | Meia-entrada: R$ 280,00

– Camarote Open Bar: R$ 1.000,00

*Todos os setores são sentados