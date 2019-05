Sesc Piracicaba começa vender ingressos para show do Cidade Negra

Foto: Clever Barbosa - Divulgação

Após um hiato de quase quatro anos, o Cidade Negra dá início a sua nova turnê, “Cidade Pelo Mundo 2019” com Toni Garrido, Lazão e Bino Farias e sobe ao palco do Sesc Piracicaba em 16 de maio, às 20h.

No repertório, além de quatro músicas novas, entre elas “Sensacional”, a novo single de trabalho, o Cidade tocara clássicos que fizeram a banda ganhar destaque nacional.

Os ingressos para o show no Sesc Piracicaba começam a ser vendidos nesta terça-feira, às 14h, pelo Portal Sesc SP, e na quarta-feira, às 17h30, nas bilheterias da unidade. Originária do reggae, mas com outras influências como o soul e pop rock, a banda nasceu em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e vem marcando presença no cenário artístico nacional desde então.

“Queremos voltar à estrada fortemente, temos recebido vários toques nas redes sociais sentindo falta dos nossos shows, queremos estar em todos os lugares possíveis esse ano”, diz o trio, por meio de assessoria de imprensa.

Acontece. O show do Cidade Negra vai ocorrer no dia 16 de maio, às 20h, no Sesc Piracicaba, localizado na Rua Ipiranga, 155, Centro. Os ingressos custam R$ 9 (credencial plena do Sesc), R$ 15 (meia entrada) e R$ 30 (inteira). A compra, tanto online quanto presencial, é limitada a quatro ingressos por pessoa.