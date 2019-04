Sarcófago ‘resgata’ clubes tradicionais de Americana

Foto: Divulgação

As trilhas sonoras das festas dos clubes do Rio Branco, nos anos 1980 e 1990, da My Way e da produtora JG (Julião e Gusula), no início dos anos 2000, serão relembradas na nova edição da Sarcófago Flashback que ocorre neste sábado, a partir das 22h, no Clube Veteranos, em Americana.

O evento foi sucesso em edições mensais durante quase cinco anos na My Way. E para celebrar a nostalgia daquela época, terá o mesmo DJ que iniciou e foi residente do projeto: Alexandre Ganso.

“Fiz Rio Branco na década de 90 e fiz a My Way nos anos 2000. Meu set vai ser praticamente o repertório que rolava nessas casas”, afirma o DJ, que tem mais de 25 anos de trabalho musical.

Ele afirma que a ligação afetiva de quem frequentou estas festas é um dos principais atrativos para a Sarcófago. “O pessoal começa a lembrar como era na época. Chama essa memória e a pessoa consegue associar e falar: ‘eu vou, porque vai tocar o que tocava na época’’.

Alexandre tocava em média para 3 mil pessoas todo sábado, e também foi residente nas festas à Fantasia JG e Cachorro Louco, entre outras. Nos anos 2000 tocou em festas como Sarcófago e Ladies Free, e por 17 anos na Festa do Peão de Americana nas baladas pós-shows.

Fora da cidade, foi residente da Limelight Campinas, em Piracicaba no Vive La Vie e várias participações na Mr. Dandy.

Acontece. A festa Sarcófago Flashback vai ocorrer a partir das 22h deste sábado, no Clube Veteranos (Avenida Paulista, 818, na Vila Nossa Senhora de Fátima). Os ingressos custam R$ 20 (para sócios) e R$ 30 (não sócios). Os pontos de venda podem ser consultados no facebook.