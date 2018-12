S.Bárbara recebe série de apresentações no fim de semana

Foto: Divulgação

Manifestações artísticas vão marcar os 200 anos de Santa Bárbara d’Oeste em um dos novos cartões-postais da cidade. Com entrada franca, a Festa do Bicentenário – Re-Virada Cultural acontece nesta sexta-feira, sábado e domingo, na nova Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque do Araçariguama. O maior destaque será o grupo Demônios da Garoa que se apresenta no sábado.

Nesta sexta, a partir das 19h, haverá apresentações da Orquestra Ninho Musical, The Beer Brothers, CPK Rock Band, Street Dance e Banda GTC, além de intervenções circenses. O viés solidário estará presente com uma Praça de Alimentação composta por entidades assistenciais que prestam serviço no município: a ABE (Casa da Criança), Vinde à Luz, Amobam (Associação dos Moradores do Bairro Mollon), Creche SOS, Creche João Paulo, AMEV (Associação para Melhoria de Vida) e Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição.

Também haverá economia criativa, com a Feira de Artesanato de artesãos de Santa Bárbara. A Festa do Bicentenário – Re-Virada Cultural é realizada pelo Governo do Estado, Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e Câmara Temática de Cultura da Região Metropolitana de Campinas e patrocínio do Circuito Sescoop de Cultura, Sicoob Unimais, Cooperteto, Unimed e Uniodonto.

