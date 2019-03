Santa Bárbara: Capital do Rock Nacional

Tudo começou na década de 1990, quando três irmãos tinham uma garagem, uma banda e o desejo de tocar ao vivo suas músicas e conhecer outros grupos. A história se assemelha à de incontáveis outras envolvendo jovens músicos, mas no caso da banda barbarense Concreteness foi o prefácio da criação de um dos maiores redutos do rock alternativo da cena noventista na região: o Bar Hitchcock, que funcionou por quase três anos em Santa Bárbara d’Oeste, entre 1992 e 1994.

“Quando percebemos, tínhamos uma casa noturna que abrigava bandas independentes de todo país”, conta Marcelo Maluf, um dos fundadores do bar, junto com os irmãos Marco e César e o amigo Véio, todos integrantes da Concreteness. Pelo bar, passaram ícones da cena, ainda em começo de carreira, como Planet Hemp, Cólera, Blind Pigs, D.F.C., Garage Fuzz e Little Quail and the Mad Birds e muitos outros. Foto: Arquivo Pessoal

Marcelo não esconde que as lembranças são as melhores e as piores possíveis em seu ponto de vista como administrador do espaço.

“Teve uma parte muito bacana, de receber as bandas e abrir o espaço para isso. Mas também foi ruim constatar que só perdemos dinheiro com o bar. Percebemos que o lance estava crescendo quando em média começamos a receber cinco demo-tapes por semana, pelo correio. Em pouco tempo tínhamos um acervo com aproximadamente 400 demos. Mas não dava para conseguir encaixar todo mundo na programação. Foi uma loucura”, revela.

Antes mesmo da amplitude conquistada pelo Hitchcock, que ficava localizado na Rua Inácio Antonio, 530, no Centro, a Concreteness conseguiu ganhar espaço pelo País, tocando em diversos estados e em festivais de referência, como Abril Pro Rock (Recife), e Junta Tribo (Campinas), em programas de TV, e tendo clipe veiculado pela MTV.

“Acho que os bons frutos foram as viagens pelo Brasil, os amigos que fizemos na estrada, a experiência de palco, enfim, toda possibilidade de diversão”, conta o músico barbarense.

Outras frentes

O Hitchcock era utilizado também para ensaio de grupos e a Concreteness ainda tinha um estúdio para quem tivesse condições de gravar, lembra Sergio Giacomassi, vocalista da banda de hardcore barbarense Scum Noise, fundada em abril de 1990 e que teve sua primeira demo captada no local. “Quando eles decidiram montar o bar, todos ajudaram com divulgação, contatos, equipamentos”, relembra.

“Bandas de várias partes do país fizeram minitours por esses lados, possibilitando uma rede de intercâmbio”, conta Daniel Ete, baixista do grupo campineiro de punk Muzzarelas, criada em 1991. A casa fechou após ser alvo de um incêndio.