Sanfoneiro segue a tradição sertaneja

O sertanejo modão, o de raiz, continua no repertório de diversas gerações. Músicas consagradas por artistas como Tonico & Tinoco, Inezita Barroso, Pena Branca & Xavantinho, Tião Carreiro & Pardinho, entre muitos outros artistas nas décadas de 1960 e 1970 seguem “na ponta da língua” de alguns jovens de hoje que percebem a importância de se manter a tradição musical.

Foto: Divulgação

Este é o caso do jovem Pedrinho Sanfoneiro, convidado deste sábado (9) do “Banquinho e Violão”. Ele participa do programa da rádio VOCÊ (AM 580) neste sábado, com transmissão a partir das 11h. O músico mirim de Santa Bárbara d’Oeste tem conquistado espaço do cenário local pelo seu amor às tradições sertanejas.

Pedrinho começou na música aos dois anos de idade. Sua principal influência foi o avô, Luiz Macário, que faleceu há alguns anos. Mas o legado do patriarca continua pelo neto, que tem participado de diversos eventos do segmento e programas, como o “Caminhos da Roça”, da EPTV. Pedrinho também já teve a oportunidade de tocar junto aos sertanejos Gino & Geno.

Atualmente, ele segue carreira como um dos músicos da banda da dupla Os Morenos de Piracicaba, junto aos sertanejos Djair Morenos e Paulo Ramalho, que em maio vieram ao “Banquinho e Violão”. Inclusive, nesta ocasião, Pedrinho estava no estúdio como músico de apoio e ganhou muitos elogios. Quem acompanhou este programa sabe que clássicos do estilo não faltarão no repertório deste sábado.