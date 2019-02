Sandy traz novo show a Jaguariúna neste sábado

Com a quarta turnê em carreira solo, Sandy chega a Jaguariúna com seu mais novo show, o “Nós, Voz, Eles”. A cantora se apresenta na cidade neste sábado, na Red Eventos, e, além dos maiores sucessos, também leva canções do seu projeto homônimo, que foi lançado nas plataformas digitais. A turnê complementa uma websérie, na qual ela abriu as portas do estúdio que fica em sua casa, em Campinas, para receber músicos de destaque.

Foto: NPL / Divulgação

Na apresentação, “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Morada”, “Nosso Nó(s)”, e “Preciso de Você”, compõem o repertório, que também conta com músicas inéditas, em parceria com os convidados do projeto. Entre elas estão “No Escuro”, com Maria Gadú, e “Areia”, com Lucas Lima, que estrelaram os primeiros episódios. Completam o elenco da websérie o músico Mateus Asato, o duo AnaVitoria, Thiaguinho, a Banda Melim, Iza e Xororó. E não faltam no set list, também, os hits pops colecionados ao longo dos quase trinta anos na música, como “As Quatro Estações”, gravada ainda em dupla com o irmão, Júnior.

A direção artística é da própria cantora, com direção musical de Lucas Lima e cenografia assinada, mais uma vez, por Zé Carratu. A banda conta com Marinho Lima (bateria), Michel Cury (piano), Tiago Palone “Djape” (baixo), Edu Tedeschi e João Milliet (guitarras e violões).

“Nós, Voz, Eles” estreou em agosto do ano passado com sucesso de público nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro.

Na websérie homônima ao show, disponível no canal da cantora, e produzida em parceria com a Universal Music, Sandy abre o estúdio da sua casa e recebe grandes artistas da música brasileira para compartilhar e criar memórias, juntos. Os capítulos foram lançados a cada duas semanas, sempre às terças, às 19h, com o webdocumentário, e às sextas, single e clipe.

Canções lançadas durante os episódios foram incluídas no repertório da nova turnê, conforme lançamento nas plataformas digitais. Eles podem ser acessados em www.youtube.com/user/SandyVEVO.

ACONTECE: O show de Sandy ocorre neste sábado, na Red Eventos. Os portões abrem às 20h e a apresentação começa às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser comprados em www.agoraingressos.com.br.