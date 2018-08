Rodrigo José vivencia auge da carreira

Foi em Americana onde Rodrigo Emke, mais conhecido como Rodrigo José, pegou gosto por discos como os de Odair José, Evaldo Braga e Nelson Ned, de sua mãe. Também na cidade, onde ainda mora, conheceu misturas de rock, soul e blues em casas noturnas. Passado que ele leva a sério na hora de dizer que sua carreira é uma retrospectiva de sua própria vida. Hoje, com repercussão nacional e após abandonar a carreira como engenheiro e negar convites para fazer novelas, ele começa a trabalhar no material para o terceiro disco, com expectativa de lançá-lo até o final do ano em plataformas de streaming. Vinil e, talvez, fita K7, também estão nos planos.

Foto: Antonio Carlos S. Coelho

“Se fosse para lidar com prazo eu voltava a ser engenheiro”, brinca Rodrigo, ao comentar que o álbum pode ficar para 2019 caso não sejam acertados detalhes financeiros ainda neste ano. A intenção é realizar o lançamento de forma paralela ao videoclipe da primeira música de trabalho. Enquanto isso, o cantor também realiza turnê do DVD que lançou no ano passado.

O novo disco deve seguir o formato de repertório com músicas autorais e releituras. Embora tenha forte ligação com o brega, Rodrigo não deixa de ressaltar a liberdade criativa que busca manter quando o assunto é estilo. “Nos primeiros discos eu acabei gravando muitas das coisas que eu gostava de ouvir desde que era menino, discos de músicas populares e brega (….) Estes artistas eram de discos da minha mãe, então eu aprendi a gostar de ouvir. E agora quero passear um pouco mais pelos anos 80. No último disco já tinha Ovelha, já tinha ‘Fuscão Preto’ também, não era especificamente brega, embora fosse popular. Agora, a gente vem com outras coisas dos anos 80 e, de repente, até anos 90”, explica.

Até o final de 2018, existe a expectativa de lançar um LP dos três volumes vendido apenas nos shows. “De repente, até numa loja do site nosso. Possivelmente até K7. A gente não tem intenção de distribuição em grande escala. Até porque é muito complexa a distribuição”, explica o músico.

AMERICANA. Sua ligação com Americana continua a ser construída, mas já rendeu muitas histórias para contar, como quando começou a cantar no colégio, ou quando começou a ouvir blues, rock e soul da era da gravadora Motown Records “na discoteca”. “Joe Cocker já fazia uma mistura maravilhosa do rock com o soul e tudo isso foi a fonte que eu bebi. Quando eu comecei a ter vontade de cantar, acabei muito influenciado por esses músicos. Sergio Kina de Santa Bárbara, blueseiro histórico, o Jeová, de Americana, que também é um roqueiro da velha guarda”, recorda.

Primeiro disco completa 20 anos

Desde a gravação do primeiro disco de Rodrigo José, que ele compôs após sofrer uma desilusão amorosa, lá se foram 20 anos. Em 2009, ele resolveu abandonar a profissão de engenheiro para se dedicar à música e, então, precisou encarar questionamentos sociais sobre suas escolhas e provar que era possível até para si mesmo. Após gravar o segundo disco, “tudo aconteceu rapidamente”, “o telefone começou a tocar” e começaram a chegar convites para participação em programas de tevê como Faustão e The Noite. No YouTube, ganhou centenas de milhares de visualizações.

“Eu costumo dizer pra músicos amigos, conhecidos: nós da música somos heróis da resistência. É um heroísmo deixar esse modo de vida para encarar a realidade difícil da música. Aí, naturalmente, hoje por ter acontecido com meu nome o que aconteceu é uma história mais romântica, bonita de se contar. Se não tivesse acontecido, eu estaria sendo julgado pela sociedade, pelas pessoas”, desabafa.

Oportunidades de desviar do caminho escolhido não faltaram, revela Rodrigo. Dois deles foram para migrar para a teledramaturgia. “Eu tive convites para ser ator em ‘Malhação’, para fazer papel em uma novela das 7, logo depois do lançamento do clipe ‘Desapareça’. Fui até a Globo em duas oportunidades conversar com os diretores e decidi rejeitar. Rejeitei o convite. Alguns podem achar que foi burrice, mas para mim foi um desprendimento grande, primeiro porque não sou ator, sou cantor, e se eu fosse para tevê, apesar de ter atuado nos meus videoclipes, não é o que eu queria desenvolver. Eu consegui espaço nacional, de certa maneira, sendo cantor. Sou meio desprendido dessa busca por fama. Essa busca por dinheiro e por fama não é uma maratona que eu estou correndo”, ressalta.