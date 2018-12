Rodrigo José realiza show no Parque do Tio Gága

A solidariedade e a música vão se encontrar no próximo show do cantor Rodrigo José, em Americana, neste sábado. Destaque do “novo brega”, o cantor e a banda Chic 10 vão se apresentar no Parque Tio Gága. Como entrada, é solicitada a doação de brinquedos, que serão destinados a crianças carentes da cidade. A entrega deve ser realizada no dia do evento, na própria área de lazer. O show está previsto para começar às 17h30.

Rodrigo aponta que, por si só, o espaço já inspira a realização de atos coletivos para ajudar o próximo. O parque mudou a rotina da vizinhança, após ser construído pela comunidade local. “Desde que conheci o parque me senti tocado. O Tio Gága e os moradores transformaram um terreno abandonado num maravilhoso espaço para crianças e famílias. É um exemplo magnífico do potencial que todos nós temos para transformarmos a realidade da nossa comunidade em algo melhor. Nós queremos ajudar! Levaremos nossos próprios equipamentos e caixas de som. Será muito simples, mas verdadeiro”, disse Rodrigo José. Foto: J.B. Gimenez / Divulgação

O artista esteve presente em outro evento solidário recentemente. Em novembro, participou de um jogo de futebol beneficente com o ex-jogadores Cesar Sampaio (futebol) e Maurício Lima (vôlei) voltado à campanha do Novembro Azul, que busca conscientizar a respeito de doenças masculinas.

Rodrigo está no processo de produção do terceiro disco e pré-produção do novo clipe, que terão participações de artistas como Zeca Baleiro, Almir Rogério e Odair José. A previsão é lançar o novo disco no primeiro semestre de 2019. O formato será o mesmo explorado em trabalhos anteriores, com canções autorais e releituras de clássicos da música “verdadeiramente popular brasileira”, como ele costuma denominar.

Em outubro, o músico fez um show com ingressos esgotados e a participação especial do tenor Cesar Camargo, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Também foi uma das atrações principais da Revirada Cultural, realizada no município em novembro.

ACONTECE: O show de Rodrigo José no Parque Tio Gága vai ocorrer no sábado, a partir das 17h30. O espaço fica na Rua Otaviano Oladio da Silva, 291, no Jardim Glória.