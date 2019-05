‘Rockabilly Day’ exalta período de nascimento do rock’n’roll

Pin-ups, topetes, costeletas e danças como jive rock e boogie woogie tomam o Estação Cultural da Fundação Romi neste sábado, a partir das 14h, no Rockabilly Day SBO. A entrada é gratuita e haverá várias atrações e atividades culturais, desde shows musicais até campeonato de penteados.

Idealizado por uma roqueira, mãe, barbarense e apaixonada pela sua cidade, o evento busca resgatar a nostalgia dos anos 1950. “A produção é própria e independente. Conta com ajuda de parceiros e amigos, amantes do estilo musical e que incentivam a cultura, turismo, economia e a filantropia”, conta a idealizadora e produtora Kethlen Inácio. “Queremos que essa edição seja a primeira de muitas”, acrescenta. Foto: Divulgação

Entre as atrações musicais estão Luiz Teddy, filho de um dos precursores do rockabilly no Brasil, Eddy Teddy, com a Banda Run Devil Run; a banda Oldsmobilly, recém lançada na cena Rockabilly; Elvis in Concert, tributo ao ícone do estilo; o trio paulista Leo Marck; e os DJs Wagnão e Navarro – o segundo, recém-chegado do Viva Las Vegas Rockabilly Weekend, maior festival do gênero em todo o mundo.

Haverá, ainda, aulas gratuitas de dança com o grupo de dança Ruackabilly; participação especial do grupo de dança Lindy Rockers; intervenções artísticas com o Laboratório de Eventos Fernanda Araújo; e apresentação Rick´n Roll (Ricardo Martins), grande ícone da cena rockabillly no Brasil.

Fecham o hall de atrações a Beer Truck Eisenbahn; uma edição compacta da Estação Artesanal, com exposição e venda de trabalhos manuais; expositores convidados em uma “feira retrô” e de vinil; food trucks; campeonato de topetes; concurso de pin-ups; encontro de colecionadores de carros e motoclubes; e espaço kids com contação de histórias.

Nascido nos Estados Unidos, o rockabilly é uma vertente do rock ‘n’ roll e se transformou em um estilo de vida para muita gente, inclusive no Brasil.

“Numa pesquisa rápida, descobrimos que há alguns locais na capital de São Paulo que são voltados para o estilo musical. Mas, aqui no interior, em Santa Bárbara d’Oeste, ainda não há. Mas agradecemos os organizadores que escolheram nosso espaço para juntos darmos esse pontapé inicial no rockabilly na região”, comenta Rosana Lopes, Assistente Cultural da Estação.

ACONTECE: O Rockabilly Day SBO acontece neste sábado, a partir das 14h, na Estação Cultural da Fundação Romi (Avenida Tiradentes, 2), com entrada gratuita. Os horários das apresentações pode ser conferido em https://sites.google.com/view/rockabillydaysbo/paginainicial.