Rock in Rio 2019 anuncia shows de Capital Inicial e Bebe Rexha

O Rock in Rio 2019 divulgou as atrações que faltavam para completar a programação do Palco Mundo do festival. A cantora de pop Bebe Rexha se apresenta no dia 27 de setembro, uma sexta-feira; no dia seguinte, a novidade é a parceria entre CPM22 e Raimundos; já em 03 de outubro, é a banda brasiliense Capital Inicial que deve agitar a Cidade do Rock.

Também foi anunciada a participação do grupo argentino Fuerza Bruta, que fará performances de dança, acrobacias e música ao vivo para contar a história do festival.

Assim, o line-up atualizado do Palco Mundo do Rock in Rio 2019 é:

27 de setembro: Drake, Cardi B, Bebe Rexha e Alok

28 de setembro: Foo Fighters, Weezer, Tenacious D e CPM22 + Raimundos

29 de setembro: Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo

3 de outubro: Red Hot Chilli Peppers, Panic! At The Disco, Nile Rodgers e CHIC e Capital Inicial

4 de outubro: Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura

5 de outubro: P!nk, Black Eyed Peas, H.E.R e Anitta

6 de outubro: Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas Do Sucesso

Quando é o Rock in Rio 2019?

O festival ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A venda de ingressos começa no dia 11 de abril.