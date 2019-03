Roberta Campos revê seus muitos hits

Foto: Divulgação

De origem pobre e nascida em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, a cantora, violonista e compositora Roberta Campos revela que teve dificuldade para trazer cultura a si mesma. “Acesso a livros, a música, teatro, tudo sempre foi muito difícil”, conta a violonista, que não desistiu de realizar seu sonho da música.

Agora, ela celebra uma década de carreira com o lançamento do DVD “Todo Caminho é Sorte”. O show da turnê chega nesta quinta-feira a Campinas. Conhecida por emplacar uma série de hits de folk e MPB em novelas (18 no total), para o projeto ela ainda traz releituras de influências e novidades.

“Além dessas escolhidas, tive duas músicas inéditas que eu queria mostrar ao público há uns anos, que são ‘Todo Dia’ e ‘Dois Flamingos’, de minha autoria. Fiz uma regravação de ‘My Love’, de Paul e Linda McCartney. Tinha algumas canções que eu não tocava mais no meu show, que resolvi também trazê-las”, detalha.

Para a gravação, a artista chamou Fabio Pinc para a direção musical e queria os músicos que participaram de seu último disco, “Todo Caminho É Sorte”, álbum que lhe rendeu quatro músicas em novela e uma indicação ao Grammy, como melhor álbum de música popular Brasileira, em 2016.

“Não consegui trazer todos os músicos do disco para a gravação do DVD, mas dois deles vieram: o baterista Loco Sosa (bateria) e o Fabio Pinc (piano, teclados e backing vocals). Além deles chamei músicos que eu já conhecia o trabalho e que iriam entender bem a atmosfera do DVD: Fabio Sá (baixo), João Erbetta (guitarra e violão) e Patrícia Ribeiro (violoncelo), que foi a maior novidade para esse trabalho”, conta.

Em abril, Roberta vai desembarcar para shows em Portugal e Cabo Verde, em sua primeira turnê internacional.

Acontece. O show de Roberta Campos vai ocorrer a partir das 21h desta quinta-feira, no Teatro Iguatemi Campinas (Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina).

Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 80 e podem ser comprados na bilheteria ou em www.ingressorapido.com.br.