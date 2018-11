Revirada terá Orquestra Sinfônica e Rodrigo José

Artistas e movimentos culturais de destaque de Americana compõem a programação da Revirada Cultural da cidade, que foi divulgada nesta quarta-feira pela Secretaria de Cultura e Turismo. Com apoio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas) e Governo do Estado de São Paulo, o evento vai ocorrer nos dias 10 e 11 de novembro, reunindo diferentes estilos, como música clássica, samba, pagode, hip hop, rock e MPB.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Pela primeira vez, a Revirada vai ocorrer na Praça Lino Duzzi/Rapadão, no bairro Antonio Zanaga.

“A ideia [com a escolha do local] é descentralizar. Escolhemos um lugar que vai ter uma grande movimentação, um bairro. Estamos levando a orquestra pela primeira vez lá, com o projeto Films & Games, o cantor Rodrigo José, que topou fazer uma parceria com a secretaria, e outras atrações. Vamos ter também uma praça de alimentação com food truck e o espaço do Garapa Fest, que vai se apresentar nos dois dias, trazendo bandas aqui da região nossa. Espaço também para expositor deles vender camisetas. Eles já são parceiros no projeto que ocorre na Estação Ferroviária”, explica Fernando Giuliani, secretário de Cultura e Turismo de Americana.

Ele afirma que também houve um cuidado para diversificar os estilos e escolha de artistas da cidade e da região, que já é a proposta inicial da Revirada. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

“A orquestra fez um projeto específico de filmes e games que teve o repertório escolhido em nossas páginas da prefeitura e secretaria. Vão estar apresentando pela primeira vez esse projeto [com o novo repertório], para grande público, no Zanaga”, revela o secretário.

Na semana passada, o grupo musical realizou uma apresentação prévia de sua nova edição, mas para um público infantil restrito, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). “A ideia é fazer um sábado e domingo com atrações para toda população de Americana, principalmente daquela região”, completa.

Programação:

Sábado – 10 de novembro

10h – Abertura

11h às 12h – Orquestra de Ukulelê com Shauan Bencks

13h às 14h – Joyce Mattos

14h30 às 16h30 – Garapa Fest

17h às 18h – Alexandre Enzo

18h30 às 19h30 – Samba & Pagode Amizade Prevalece

20h às 20h30 – Hip Hop Connection

21h às 22h – Samba Americana

22h às 23h – Rodrigo José

Domingo – 11 de novembro

10h às 10h45 – Banda Municipal de Americana

11h às 11h45 – Janaína de Cássia

12h às 13h – Zé Alexandre e Juliano

14h às 16h – Garapa Fest

17h30 às 19h – Orquestra Sinfônica de Americana “Films & Games”