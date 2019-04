Remanescentes celebram discos clássicos da banda

“Tempo Perdido”, “Quase Sem Querer”, Eduardo e Mônica”, “Índios”, “Que País É Este?”, “Eu Sei” e “Faroeste Caboclo”. Uma miscelânea de clássicos atemporais do rock brasileiro está agrupada em dois discos da Legião Urbana: “Dois” (1986) e “Que País É Este?” (1987). Os dois trabalhos serão celebrados neste sábado, na Red Eventos, em Jaguariúna.

Foto: Fernando Schalaepfer - Divulgação

Para reviver esses hits que marcaram a trajetória do grupo, se reúnem dois dos músicos que participaram das criações e vivenciaram a amplitude que ganharam: Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.

“A ideia foi fechar o ciclo brasiliense da banda tendo como base os trinta anos do ‘Que país é Este?’. Estamos com os projetos comemorativos dos 30 anos dos nossos discos, já passamos pelo primeiro, agora temos o ‘Dois’ e o ‘Que País É Este?’ e pensando em finalizar com o ‘Quatro Estações’ em 2020”, explica Dado, guitarrista da Legião.

Para ele, esses discos representam suas formações como seres humanos. “Nossas vidas estão ali. Éramos tão jovens afim de conquistar o mundo com nossa música, esse grande sonho de toda banda de rock. Hoje em dia posso dizer que o sonho se realizou e volta com força total cada vez que subimos ao palco”, acrescenta o músico.

Confiança. A turnê foi anunciada inicialmente com apenas seis shows, mas acabou sendo estendida ao longo dos últimos meses (está programada para se encerar em agosto).

Dado garante duas horas de um “show clássico de rock”. “Estamos mais confiantes no palco e claro que o repertório tem uma força descomunal com esses dois discos que tocamos na íntegra e misturados contando ainda com um BIS acachapante”, finaliza.

Acontece. Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá apresentam a turnê “Dois + Que País é Este?” neste sábado, a partir das 22h, na Red Eventos (Avenida Antártica, 1530, Jardim Santa Úrsula). Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 140 e podem ser comprados em https://www.agoraingressos.com.br.