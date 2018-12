Raça Negra relembra sucessos do pagode e sertanejo dos anos 1990

Foto: Divulgação

O grupo de samba Raça Negra sobe ao palco do Centro Cultural e Recreativo Cristovão Colombo, em Piracicaba, a partir das 22h desta sábado, para apresentar o show da turnê “Raça Negra & Amigos 2”, segundo DVD da carreira que gravaram com convidados especiais, além de seus clássicos dos anos 1990.

A apresentação foi gravada em maio. Leonardo, Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Xand Avião, Wesley Safadão, Bruno & Marrone, Eduardo Costa e Léo Magalhães dividiram o palco com Luiz Carlos e sua banda.

A ideia do trabalho foi homenagear cada participante colocando na voz do Raça Negra os sucessos dos convidados e vice e versa. Uma grande festa para a música e para o público dos ritmos mais amados do Brasil. “Os convidados são nossos amigos, sempre é um prazer dividir o palco com eles, tanto agora, quanto nos momentos em que nos encontramos em shows pelo Brasil, achamos importante fidelizar e eternizar esta parceria”, conta Luiz Carlos, vocalista e líder da banda.

O Raça Negra foi a primeira banda de samba a tocar numa rádio FM com a música “Caroline”. Na década de 1990, entrou para o Guinness Book com a canção “É tarde demais” devido a impressionante marca de mais de 600 execuções em rádios num só dia. Mas todo este sucesso teve uma pitada de ousadia: a incursão de instrumentos incomuns ao seguimento como naipes de metais. A música deles chegou a outros países com o oitavo LP, lançado também na Europa e África, com as músicas “Preciso desse Amor” (Luiz Carlos e Antônio Carlos Carvalho) e “É Amor Demais”(Elias Muniz e Luiz Carvalho). Este ano, completam 34 anos de carreira e trazem na bagagem 40 discos, quatro DVDs e 36 milhões de álbuns vendidos.

Acontece. O show “Raça Negra e Amigos 2” será apresentado a partir das 22h, no Centro Cultural e Recreativo Cristovão Colombo, localizado na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 2.300, Morumbi. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 130 e podem ser comprados em https://www.tkingressos.com.br.