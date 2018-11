Queen vira linha de colecionáveis da Funko na sua linha Pop!

Para reviver a magia da banda de rock britânica Queen, a Funko anunciou a sua linha de bonecos colecionáveis do quarteto, que será lançada em dezembro deste ano. A coleção da linha Pop! terá três versões do vocalista e estrela da banda Freddie Mercury, além das miniaturas de Roger Taylor, Brian May e John Deacon.

Para aqueles que gostaram da novidade, fica a dica: curtir a história de Freddie Mercury e da icônica banda assistindo ao filme “Bohemian Rhapsody’, que chegou recentemente aos cinemas brasileiros.