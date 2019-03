Queen Experience in Concert toca em Americana

Se as lembranças sobre o filme “Bohemian Rhapsody” ainda estão frescas na memória dos fãs da banda Queen e de seu líder Freddie Mercury, a onda nostálgica pode ser alimentada ainda mais neste domingo, em Americana.

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o Queen Experience in Concert, projeto considerado o maior tributo ao grupo e ao seu cantor, Freddie Mercury, das Américas, com 25 integrantes e orquestra ao vivo.

O projeto volta todo repaginado para 2019, com mudança de cenário, setlist e arranjos novos feitos pelo diretor musical Eduardo Pereira. Segundo a produtora Mayra Mello, a exibição do filme nos cinemas e o destaque dele no Oscar 2019 gerou reflexos no show da Queen Experience.

Foto: Rinaldo de Oliveira

“O filme com certeza nos deu um retorno muito grande. As pessoas querem saber mais sobre Freddie Mercury e o que foi o Queen, trazendo uma grande curiosidade quando nosso show chega na cidade. O público está muito mais ativo nos shows. Alegria, euforia, choro… a receptividade está sendo incrível”, celebra o diretor.

A aliança do rock com a música erudita, já explorada em apresentações de Pink Floyd, Deep Purple, Kiss e Metallica, por exemplo, atrai um público diversificado, explica o vocalista André Abreu. “Isso ocorre tanto pela inovação do projeto quanto pelo enriquecimento musical que essa junção traz ao repertório. O público gosta muito dessa proposta e sempre percebemos o quanto se surpreendem com o resultado”, aponta o músico, cujas características físicas e vocais lembram o lendário líder do Queen, Freddie Mercury.

No setlists estão clássicos e canções menos conhecidas do quarteto inglês que teve seu auge nos anos 1970. “Porém, os hits sempre são os que mais funcionam. Nos destaques do nosso setlist, com base na reação do público, estão músicas como ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Under Pressure’, ‘I Want To Break Free’, ‘Love Of My Life’, ‘Bohemian Rhapsody’ e ‘We Are The Champions’”, revela o vocalista. O grupo vem para a cidade pela segunda vez. A primeira foi em julho de 2018.

ACONTECE: O projeto Queen Experience será apresentado a partir das 19h deste domingo, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). Os ingressos custam R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira) e podem ser comprados na bilheteria ou em www.tudus.com.br.