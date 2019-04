Primeiro dia do evento tem homenagem ao ‘chorinho’

Foto: Divulgação

O grupo de choro Água de Vintém abre nesta terça-feira o Juca Jazz Festival. O show ocorre exatamente no Dia Nacional do Choro, estilo considerado o “jazz brasileiro”. O grupo apresenta composições autorais, além de clássicos dos maiores nomes do gênero, como Pixinguinha, o célebre aniversariante do dia.

O Água de Vintém traz na bagagem três discos e um extenso currículo de shows nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Gravou o programa “Talentos” da TV Câmara e dividiu o palco com nomes como Toninho Carrasqueira, Cristóvão Bastos, Arismar do Espírito Santo, Déo Rian, Pedro Amorim, Alessandro Penezzi, Nailor Proveta, Toninho Ferragutti, Izaías do Bandolim, Celsinho Silva e Ronaldo do Bandolim.

Os músicos Vitor Casagrande (bandolim), Charles Barreto (cavaco), Guilherme Girardi (violão de 7 cordas), Marcus Godoy (violão) e Xeina Barros (pandeiro) unem o trabalho de pesquisa e interpretação a uma sólida produção autoral.

“A gente vai fazer metade do show dedicado ao repertório do nosso terceiro disco, que vai ser lançado no mês de maio, completamente autoral, e a outra metade será de clássicos do choro, só que com a nossa interpretação, com a forma como a gente toca. O repertório é só de choro, mas engloba vários ritmos. Então, tem choro sambado, tem maxixe, tem valsa, tem choro lento, tem frevo”, detalha Vitor.

O disco de estreia do conjunto, “Café da Dona Chica” (2013), traz 11 composições autorais dentre suas 12 faixas. O segundo, “Água de Vintém interpreta Sérgio Belluco” (2015), resgata da obra do importante compositor piracicabano. O terceiro tem o nome “O Choro Nosso”, tem 14 músicas autorais e foi gravado via lei de incentivo.

Acontece. O show do Água de Vintém no Juca Jazz Festival ocorre nesta terça-feira, a partir das 20h30, no John Gow Irish Pub (Rua Herman Müller, 275, Jardim Girassol). A casa abre às 18h, com discotecagem de Viny Blanco. O ingresso custa R$ 10.