Prefeitura de SB abre inscrições para oficina prática de DJs

A Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste abriu as inscrições para a oficina gratuita de DJ “A construção e o domínio do som sob o olhar das ruas”. As inscrições seguem até o dia 8 de novembro e podem ser feitas pelo site da prefeitura, na aba “Cultura e Turismo”.

Foto: Arquivo pessoal

Com vagas limitadas e coordenação do DJ Pow, a oficina propõe uma introdução ao trabalho de DJ (disc jockey), instigando seu desenvolvimento nos mais variados estilos musicais e tecnológicos disponíveis na construção do seu repertório.

A oficina será ministrada nos dias 10 e 11 de novembro, das 10h às 17h, no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, s/nº, no Planalto do Sol. Ao todo são 15 vagas para maiores de 16 anos. A atividade trará referências, vivências, pesquisas e ferramentas que possibilitem o aprendizado e a criação através do manuseio dos discos.

DJ Pow é profissional de área há mais de 10 anos. Em 2015 e 2016 ficou entre os melhores DJs na competição de scratches online, envolvendo mais de 150 djs de todo o território nacional. Mais informações: (19) 3464.9424 ou e-mail oficinasculturais@santabarbara.sp.gov.br.