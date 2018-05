Pianista Paulo Steinberg se apresenta na região

O pianista novaodessense Paulo Steinberg realiza, nesta sexta-feira, um recital gratuito na Segunda Igreja Batista da cidade. Essa é a primeira de duas apresentações que ele vai realizar na região no período em que visita o Brasil durante as férias das aulas que ministra na James Madison University, na Virginia, nos Estados Unidos. O músico conversou com a reportagem do LIBERAL nesta terça-feira e contou como será o repertório que vai executar. Ele também falou sobre a experiência de realizar 46 recitais em 10 países, apresentando a música brasileira no exterior, ao longo de 2017.

Renomado mundialmente, o pianista traz ao país uma nova bagagem além daquela que já marcava suas apresentações. Durante um semestre, Paulo atuou como um embaixador da música brasileira no exterior, apresentando composições nacionais por 10 países. Ele elaborou o projeto de um recital palestra, no qual comentava cada uma das peças que executava, contando a história de sua composição. Em algumas ocasiões, ele alternava as músicas com fotos do Brasil. O pianista esteve em países como Suécia, Irlanda, Escócia, Luxemburgo, Áustria, Alemanha e Letônia. Neste último, ele sentiu a emoção de visitar o país de origem de sua família. “Pisei pela primeira vez no solo onde meu pai nasceu, fiquei até arrepiado”, contou. “Senti a recepção das pessoas nos países, foi um dos melhores anos pra mim”, contou. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

No recital desta sexta-feira, ele vai executar peças de seu novo CD, intitulado Alma Brasileira. O trabalho conta com composições de quatro músicos brasileiros, e nos recitais em que fará na região ele vai apresentar obras de dois deles – o público vai assistir a chorinhos de Ernesto Nazareth e músicas para piano de Heitor Villa-Lobos. Ele deve finalizar a apresentação com arranjos de hinos que cresceu cantando na Segunda Igreja Batista de Nova Odessa.

“É muito emocionante poder voltar à terra natal e oferecer esse presente musical a tantas pessoas queridas da região, incluindo minha família, amigos de infância e professores. O recital desta sexta acontecerá na igreja que despertou o meu interesse musical. Sou quem sou graças a todos eles. Vamos celebrar juntos o meu novo CD, a música brasileira e a vida”, convidou o pianista. O próximo recital está marcado para o dia 9 de junho, às 19h30, na Igreja Presbiteriana de Americana.

PROJETOS. Há três meses, Paulo conseguiu a cidadania americana. Para celebrar a conquista, ele fará concertos em solo estadunidense entre outubro e dezembro, executando músicas de compositores dos Estados Unidos e do Brasil com teor patriótico.

Já para o ano que vem, está previsto o lançamento do terceiro CD de sua carreira. Elaborado em parceria com uma colega da James Madison University, o trabalho vai trazer músicas para flauta e piano.

ACONTECE. O Recital ocorre nesta sexta-feira, às 20h. A entrada é gratuita. A Segunda Igreja Batista fica na Rua 15 de Novembro, 50, Centro. Informações pelo telefone 3466-1291.