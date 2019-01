Parque dos Jacarandás vira palco de música ao vivo

O pôr do sol no Parque dos Jacarandás, em Santa Bárbara d’Oeste, será acompanhado de música ao vivo nesta sexta-feira. O músico Marcos Estevan se apresenta gratuitamente com voz e violão junto ao percussionista Adiston Consone, a partir das 19h. O show traz misturas de pop rock, MPB e reggae e o repertório combina releituras de hits do estilo com músicas autorais. A apresentação será filmada com auxílio de drone para divulgação de vídeos do artista em redes sociais.

Foto: Divulgação

Hoje com 32 anos e formado em Publicidade e Propaganda, o americanense Marcos Estevan começou a tocar violão aos 13 e aos 23 passou a se apresentar em bares para realizar um sonho. Raul Seixas, Legião Urbana, Tim Maia, Zé Ramalho e Djavan estão entre as suas influências. “Em 2016, tive uma felicidade de entrar em um circuito para tocar em Monte Verde, no sul de Minas, cidade turística, e comecei a me apresentar lá também”, conta. No final de ano, ele realizou uma apresentação em outro espaço barbarense: a Praça Central.

“A área de lazer pública é um espaço gostoso, tem uma acomodação legal também. E aí a pessoa para se ela quiser. Se tiver gostando, senta, se acomoda. Se é um pub, a proposta é diferente, o músico está lá para servir como diferencial, mas é como se fosse um radiozinho com pilha ao fundo, para deixar o espaço mais completo. O principal não é a música. No local público, a pessoa para, te dá atenção, pede música”, compara.

