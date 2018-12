Papai Noel Cantor volta para Nova Odessa

O espetáculo “Casa Noel – Um Natal Brasileiro” retorna esse ano pela terceira vez a Nova Odessa para apresentação única, nesta terça-feira, às 20h30, na Praça José Gazzetta. O show gratuito, que já foi visto por cerca de 400 mil pessoas de várias cidades paulistas, comemora esse ano sua 19ª edição.

A proposta do espetáculo, segundo seu criador e intérprete do Papai Noel Cantor, Bruno Chamochumbi, é enaltecer a ternura, a gentileza, a esperança e o espírito natalino. Criada no ano 2000, a Casa de Noel Show inova ao apresentar Papai e Mamãe Noel cantores interpretando um repertório que traz a magia do Natal brasileiro como tema. Foto: Divulgação

O show tem duração aproximada de uma hora e meia e traz em seu repertório as tradicionais canções natalinas e ritmos brasileiros como MPB, infantojuvenis e regionais. Entre os destaques estão as músicas “Natal Todo Dia” (Roupa Nova), “Boas Festas” (Assis Valente), “Gente Humilde” (Vinicius de Moraes e Garoto) e “Jesus Cristo” (Roberto Carlos), além de medleys de ritmos brasileiros.

Com grande elenco, figurino rico em cores, coreografias criativas e repertório musical ao vivo, Papai Noel lidera o show com sua Panetone Banda. Já a Mamãe Noel é interpretada por Wana Narval. A iluminação, som e efeitos especiais completam a experiência. O fundo do palco é revestido por um grande telão com projeção de fotos e artes gráficas.

Mais de 40 pessoas estão envolvidas diretamente na produção. “Nosso musical defende uma performance bem diferente do habitual, o resgate de um Natal de brasilidade, repleto de valores humanos, e que foge do caráter comercial”, afirma o diretor.

A obra traz momentos de Noel “superstar”, misturando o cotidiano de extrema ternura na relação com a Mamãe Noel e as crianças. “Casa de Noel une a tradição dessa época do ano com os novos movimentos da humanidade, tendo a música como elemento principal e requalificando de forma delicada os símbolos do Natal”, finaliza Chamochumbi.

Chamochumbi encarnou o Papai Noel pela primeira vez em 1997, aos 15 anos. Após algum tempo, o publicitário decidiu levar a imagem do Bom Velhinho para emocionar as pessoas. Realizado desde 2000 pelo MBM Escritório de Ideias, a Casa de Noel recebe incentivo via Proac com patrocínio da Hyundai Glovis, Supermercados São Vicente e Arena Atacado, e apoio da Indusparquet e Prefeituras de Piracicaba e Nova Odessa. Em Curitiba, o incentivo é pela Lei Rouanet, com patrocínio da Caterpillar, apoio da Masterpiso e apoio cultural da Prefeitura Municipal.

