Oswaldo Montenegro ‘recupera’ as serestas em show em Campinas

O músico Oswaldo Montenegro vem ao Teatro Iguatemi Campinas nesta quinta-feira, para apresentar o show “Serenata”. O sucesso da sua vinda foi tanto que a organização precisou abrir sessão extra, com espetáculo às 21h e também às 19h.

A inspiração para o show foi a boêmia de São João Del Rei, onde foram criados os pais de Oswaldo Montenegro, e para onde ele mudou-se na infância. Na pequena cidade, era comum as pessoas saírem pelas ruas cantando embaixo das janelas das moças, e o movimento de música barroca era forte. Montenegro conta que tornou-se músico exatamente devido esta tradição, e que até hoje lembra destas serenatas. Foto: Divulgação

O repertório é baseado em sonoridade intimista, com viola de 12 cordas alternada ao violão de seis. “Serenata” é um show formado pelas canções que o artista cantaria em uma das ruas pouco iluminadas dos caminhos de sua infância, nos caminhos da infância dos seresteiros da cidadezinha. Entre as músicas, estão “A Lista”, “Lua e Flor”, “Bandolins” e outras canções famosas do “trovador”.

Após conquistar destaque nacional com participação nos festivais da música brasileira no fim da década de 1970, Oswaldo Montenegro já lançou mais de 40 CDs e cinco DVDs, além 18 peças musicais e mais de 40 trilhas sonoras. Também já teve a oportunidade de trabalhar no cinema e minissérie.

ACONTECE: Oswaldo Montenegro faz o show “Serenata” nesta quinta-feira, às 21h e às 19h. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 200. O Teatro Iguatemi Campinas fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.