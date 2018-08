Os Tribalistas anunciam turnê internacional

Quinze anos depois do show na Arena de Verona, em que cantaram para uma plateia de 20 mil pessoas, os Tribalistas, de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, partem para a primeira turnê internacional a partir de outubro.

O tour terá início em Lisboa, Portugal, dia 21 de outubro, e seguirá para Espanha, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Bélgica e Itália.

Os Tribalistas estão em turnê pelo Brasil, mesclando no repertório canções do primeiro disco, lançado em 2002, do segundo, anunciado de surpresa no ano passado, e músicas compostas pelo trio para outros trabalhos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.