Orquestra Sinfônica de Americana apresenta ‘Requiem’

“Requiem em ré menor, Op. 48” é uma das obras mais conhecidas do compositor francês Gabriel Fauré (1845-1924). Ela é baseada na Missa dos Mortos da Igreja Católica, e alguns estudiosos especulam que ela tenha sido composta entre 1887 e 1890, como uma lembrança da morte dos pais do autor, que faleceram quando ele ainda era uma criança. Mas ao contrário da tristeza e temor dessa inspiração, a obra traz uma mensagem que reflete sobre a fé e a paz da vida eterna.

Neste domingo, este momento de paz será emanado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, no concerto “Requiem”, no anfiteatro da Paróquia Bom Jesus, às 19h30. A entrada é gratuita e a apresentação contará com participações diversas: vozes do Corda Coral de Americana, do Coral Exsultate (São Paulo), do Coral Uniso (Sorocaba) e do Madrigal Nós Por Voz (Campinas). Desta vez, a batuta será do maestro convidado Daniel Amato, que é regente de diversos corais na região de Campinas e também atua como professor da rede municipal campineira. Foto: Divulgação

Master Classes

Além do concerto “Requiem” neste domingo, a agenda de música erudita de Americana contará com outros eventos importantes no decorrer desta semana. Os professores Ville Mankkinen (Finlândia) e Sergio Chnee (Brasil/Rússia) estarão na cidade para realizarem master classes de Regência Orquestral. As aulas integram a programação do Firsc (Festival Internacional de Regência Sergio Chnee).

Há sete alunos inscritos para reger a Orquestra Sinfônica de Americana, e o público poderá acompanhar de perto os ensinamentos em ensaios-aulas na terça-feira e quarta-feira, a partir das 19h. A atividade ocorre no Auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi.

Chnee é diretor de formação da Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Ele teve a oportunidade de estudar na Rússia, graduando-se como regente de Orquestra Sinfônica e Ópera. Ele também atua como diretor artístico do Firsc e do Festival Música das Esferas. Já o finlandês Ville Mankkinen é gerente geral da Kemi City Orchestra. Atuou como regente e diretor artístico da Wasa Sinfonieta e é membro fundador da Panula Academy e do Firsc.

E, na quinta-feira, às 20h30, ocorre o concerto de encerramento com os alunos de regência, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Eles serão responsáveis por liderar os músicos nas interpretações de obras nacionais de Carlos Gomes (1836-1896) e Alberto Nepomuceno (1864-1920), além de óperas de Giuseppe Verdi (1813 – 1901) e Giacomo Puccini (1858-1924), com a participação do tenor Heitor Alaleris.

ACONTECE: O concerto “Requiem” ocorre neste domingo, às 19h30. A entrada é gratuita. O Anfiteatro da Paróquia Bom Jesus fica na Rua José de Alencar, s/n, Centro.