Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara abre novas vagas

A OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste) abriu inscrições para uma audição na qual vai selecionar novos músicos. O processo será realizado na próxima segunda-feira, a partir das 19h, e há vagas para violino, violas, cello, contrabaixo, flautas, trompa, tuba euphônio, percussão e piano.

Foto: Divulgação

“Qualquer pessoa pode participar, porém, a audição já é um pequeno teste de conhecimento. A pessoa faz uma prova e toca o instrumento. Normalmente, abrimos todo semestre as audições, em janeiro e junho”, explica o maestro Tenicio Freitas.

O grupo musical tem dois anos, começou com 14 músicos e hoje conta com 34, todos voluntários. Os componentes têm faixa etária que vai de 11 a mais de 50 anos.

A prova será realizada no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) da cidade, que fica localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, no Planalto do Sol 2. Os interessados devem enviar nome completo e telefone de contato para o e-mail adm.ofisb@gmail.com ou para o WhatsApp (19) 99485-1718.