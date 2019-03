Orquestra de Americana abre temporada no Teatro Municipal

A Orquestra Sinfônica de Americana abre a temporada de concertos em 2019 nesta quinta-feira (28), às 20 horas, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A apresentação é gratuita e o repertório contará com obras de um dos mais importantes compositores eruditos do período conhecido como classicismo vienense, Franz Joseph Haydn.

No programa do concerto de amanhã, a Sinfônica de Americana executa a abertura do Oratório à Criação, obra emblemática na qual a gravidade e a profundidade cósmica da Representação do Caos antecipam sonoridades do Romantismo, período posterior na história da música. Outra obra importante é o concerto para trompete, com solos de Daniel Gomes, trompetista formado pelo Conservatório de Tatuí e que atua na Banda Sinfônica de Sumaré.

Para finalizar, a orquestra apresenta a “Sinfonia da Surpresa”, que recebeu esse título porque Haydn colocou uma valsa, ritmo novo para a época, no lugar onde se esperava um minueto, contrariando os conservadores de sua época.

O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol. A apresentação é gratuita e a entrada dos espectadores é por ordem de chegada.

Haydn

Nascido na Áustria, Franz Joseph Haydn era chamado, com frequência, como o Pai da Sinfonia, tendo sido professor de virtuoses da música erudita, como Mozart e Beethoven. Ao longo da carreira, Haydn compôs, aproximadamente, 750 trabalhos, entre sinfonias, quartetos, sonatas para piano, música de câmara, óperas bufas e missas.