Organa lança documentário sobre processo de composição

A banda americanense de rock Organa lança nesta sexta-feira um documentário com os bastidores de uma live session que gravou no estúdio El Rocha, em São Paulo. O material, que será disponibilizado nas redes sociais do grupo, traz as faixas “Duo”, “Ascensão” e “Volição” e entrevista com os membros da banda.

Foto: Divulgação

Nas entrevistas eles contam, por exemplo, como o barulho de um chuveiro inspirou o vocalista e guitarrista Caio Negro a criar o riff para uma das músicas e sobre as mensagens de superação, empatia e aprendizado com os erros presentes nas letras.

“No documentário, explicamos alguns conceitos das músicas apresentadas, desde de composição, musicalidade e gravação. Isso ajuda também a criar um laço com o público e entender quem nós somos e o que queremos passar com nossas músicas. Nós gostamos muito de assistir esses documentários de bandas que curtimos e acreditamos ser um material muito

enriquecedor”, conta Caio Negro.

O El Rocha já gravou nomes de destaque da música nacional, como Criolo, Dead Fish, Cordel do Fogo Encantado e Cólera. “A experiência de gravar com o Fernando Sanches foi sensacional. Além de uma pessoa muito carismática, é um ótimo profissional e possui uma qualidade de gravação que condiz muito com a que a banda quer trazer”, acrescenta o vocalista. Completam o grupo Renan Covolan (guitarra e backing vocal), Bruno Nazo (baixo e backing vocal) e Nara Maciel (bateria).

Tendência no mercado da música atual, os webdocumentários também são um “cartão de visita” para o mercado, explica Caio. “A gravação das músicas na versão ao vivo, além de servirem para divulgação, tem uma intenção mais profissional para mostrar para produtores de eventos como seria um show da banda. Tem lugares que costumam exigir um material ao vivo para verificar a qualidade de execução da banda para tocar em algum festival”, afirma.

A Organa vai se apresentar na Hup Fest, neste final de semana, junto com as bandas Ponto 50 (Santa Bárbara d’Oeste) e F3 Hardcore (Campinas). O evento começa às 20h e o ingresso custa R$ 5.

A casa fica na Avenida Angelo Pascote, 97, Distrito Industrial, em Americana.